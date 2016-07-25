لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

0708 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.11 بالمئة صباحا إلى 6530 نقطة.

* المؤشر يتجه للصعود بعد تراجع استمر أربع جلسات.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على إشارات البيع وهو ما يشير لمزيد من المخاطر.

* أسهم جبل عمر ترتفع 0.4 بالمئة والمراعي 0.9 بالمئة وبنك الرياض 0.5 بالمئة.

* أسهم الاتصالات السعودية تصعد 0.4 بالمئة إلى 63.25 ريال بعد رفع اتش.اس.بي.سي السعر المستهدف للسهم إلى 82 ريالا.

* أسهم اسمنت الجنوبية تقفز 2.8 بالمئة بعد توصية الشركة بتوزيع 2.5 ريال أرباحا نقدية عن النصف الأول.