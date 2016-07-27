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المؤشر السعودي يتراجع للجلسة السابعة على التوالي

Wed Jul 27, 2016 12:24pm GMT
 
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1205 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.6 بالمئة إلى 6431.6 نقطة.

* المؤشر ينخفض للجلسة السابعة على التوالي.

* قيم التداول تبلغ 3.4 مليار ريال.

* مؤشر البنوك ينخفض 1.5 بالمئة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تعطي إشارات للشراء وربما يكون المؤشر قد بلغ القاع.

* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 2.15 بالمئة والأهلي التجاري 2.8 بالمئة وموبايلي 5.1 بالمئة والمراعي 2.3 بالمئة وجبل عمر 0.8 بالمئة.

* أسهم سابك ترتفع 1.8 بالمئة والحكير 2.6 بالمئة والاسمنت السعودية 1.2 بالمئة وينساب 0.9 بالمئة وسافكو 0.8 بالمئة ومعادن 0.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
 