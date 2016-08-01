Fri 4 Aug 2017 | 6:10 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

بروة العقارية القطرية تشتري قطعة أرض في السعودية مقابل 175.8 مليون دولار

Mon Aug 1, 2016 12:25pm GMT
 
[-] نص [+]

دبي أول أغسطس آب (رويترز) - قالت بروة العقارية أحد أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في قطر اليوم الإثنين إنها اشترت قطعة أرض فضاء في العاصمة السعودية الرياض مقابل 659.28 مليون ريال سعودي (175.8 مليون دولار).

ولم تذكر بروة اسم البائع لقطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 2.22 مليون متر مربع. وقالت إن الصفقة تأتي في إطار خطتها لاستطلاع فرص استثمارية محتملة في القطاع العقاري في المملكة وإن المشروع سيتضمن عقارات سكنية وتجارية.

(الدولار= 3.7503 ريال سعودي)

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 