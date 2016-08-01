بروة العقارية القطرية تشتري قطعة أرض في السعودية مقابل 175.8 مليون دولار

دبي أول أغسطس آب (رويترز) - قالت بروة العقارية أحد أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في قطر اليوم الإثنين إنها اشترت قطعة أرض فضاء في العاصمة السعودية الرياض مقابل 659.28 مليون ريال سعودي (175.8 مليون دولار).