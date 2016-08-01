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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا بعد نزول تسع جلسات متتالية

Mon Aug 1, 2016 12:46pm GMT
 
[-] نص [+]

1230 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.7 بالمئة عند 6345.7 نقطة.

* المؤشر يرتفع للجلسة الأولى بعد نزول تسع جلسات متتالية.

* قيم التداول لا تزال منخفضة وبلغت بنهاية اليوم 3.3 مليار ريال.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال تعطي إشارات للبيع وهو أمر يدعو لتوخي الحذر.

* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 2.2 بالمئة وجبل عمر 2.4 بالمئة ومعادن 4.3 بالمئة ودار الأركان 6.9 بالمئة وسافكو 1.7 بالمئة.

* أسهم الاتصالات السعودية تغلق منخفضة 2.4 بالمئة وسامبا 1.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.15 بالمئة وصافولا 1.2 بالمئة والعربي الوطني 1.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير هالة قنديل)
 