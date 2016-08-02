لمحة -المؤشر السعودي يتجه للنزول للجلسة العاشرة في 11 يوما
0746 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.7 بالمئة صباحا إلى 6300.9 نقطة.
* المؤشر يتجه للنزول للجلسة العاشرة خلال 11 يوما.
* الرياض المالية تقول أسعار الأسهم أصبحت جذابة بسبب التصحيح الذي شهده المؤشر مؤخرا.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية بدأت بالخروج من مناطق البيع لكنها لم تعط بعد إشارات للشراء.
* الرياض المالية تقول يجب توخي الحذر لحين التأكد من أن المؤشر بلغ القاع.
* أسهم الراجحي تنخفض 0.9 بالمئة وجبل عمر 1.5 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة ومعادن 1.6 بالمئة وصافولا 1.8 بالمئة.
* أسهم ساب ترتفع 1.4 بالمئة والمراعي 0.4 بالمئة وطيبة القابضة 1.2 بالمئة والكهرباء 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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