المؤشر السعودي يغلق منخفضا للجلسة العاشرة في 11 يوما
1223 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.2 بالمئة عند 6268.13 نقطة.
* المؤشر ينخفض للجلسة العاشرة في 11 يوما.
* قيم التداول تبلغ 4.4 مليار ريال.
* مؤشر البنوك السعودي ينخفض 1.5 بالمئة والبتروكيماويات 1.3 بالمئة.
* الرياض المالية تقول أسعار الأسهم أصبحت جذابة بسبب التصحيح الذي شهده المؤشر مؤخرا.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية بدأت بالخروج من مناطق البيع لكنها لم تعط بعد إشارات للشراء.
* مؤشر البنوك السعودي ينخفض 1.5 بالمئة والبتروكيماويات 1.3 بالمئة.
* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 1.7 بالمئة وسابك 1.5 بالمئة وسامبا 2.5 بالمئة وجبل عمر 1.15 بالمة ومعادن 2.7 بالمئة.
* أسهم جرير تغلق مرتفعة 2.5 بالمئة وسافكو 1.2 بالمئة ودار الأركان 1.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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