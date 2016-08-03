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المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Wed Aug 3, 2016 8:29am GMT
 
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0821 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.2 بالمئة إلى 6258 نقطة.

* المؤشر يتجه للنزول للجلسة الحادية عشرة بين 12 جلسة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال في مناطق المبالغة في البيع ولم تعط إشارات للشراء بعد وهو ما يستعدي توخي الحذر.

* أسهم سامبا تنخفض 1.9 بالمئة وتصنيع 3.1 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.2 بالمئة والأهلي التجاري 0.5 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة.

* أسهم سابك ترتفع 0.6 بالمئة والراجحي والاتصالات 0.4 بالمئة والمراعي 1.4 بالمئة والكهرباء 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 