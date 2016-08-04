المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* المؤشر سجل أمس أدنى مستوى في أربعة أشهر.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال في مناطق المبالغة في البيع ولم تعط بعد إشارات للشراء ما يدعو لتوخي الحذر.