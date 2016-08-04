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المؤشر السعودي ينهي الأسبوع مرتفعا

Thu Aug 4, 2016 12:20pm GMT
 
[-] نص [+]

1208 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.14 بالمئة عند 6246.5 نقطة.

* المؤشر يرتفع للمرة الثانية فقط في 13 جلسة.

* المؤشر يسجل أدنى مستوى في أربعة اشهر.

* قيم التداول لا تزال متدنية إذ بلغت 3.3 مليار ريال بنهاية اليوم.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لم تعط بعد إشارات للشراء.

* أسهم سامبا تغلق مرتفعة 4.3 بالمئة وصافولا 2.4 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 3.2 بالمئة.

* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 0.8 بالمئة ودار الأركان 3.3 بالمئة والاتصالات 0.8 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.9 بالمئة والبحري 1.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 