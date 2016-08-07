المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0739 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.6 بالمئة إلى 6281.4 نقطة.
* صعود 120 سهما صباحا ونزول 16 سهما واستقرار 25 آخرين دون تغيير.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال في منطقة المبالغة في البيع.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لم تعط بعد إشارات للشراء والمؤشر لا يزال يتعرض لضغوط.
* أسهم موبايلي ترتفع 3.9 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وجبل عمر 0.8 بالمئة ومعادن 1.12 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة.
* أسهم بوبا العربية تنخفض 1.1 بالمئة والاتصالات السعودية 0.4 بالمئة والمواساة للرعاية 1.06 بالمئة وسدافكو 0.7 بالمئة وهرفي 1.03 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.