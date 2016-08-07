المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* المؤشر السعودي يرتفع 0.6 بالمئة إلى 6281.4 نقطة.

* صعود 120 سهما صباحا ونزول 16 سهما واستقرار 25 آخرين دون تغيير.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال في منطقة المبالغة في البيع.