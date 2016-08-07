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لمحة-المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

Sun Aug 7, 2016 12:47pm GMT
 
[-] نص [+]

1235 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.7‭ ‬ بالمئة عند 6289.5 نقطة

* قيم التداول لا تزال متدنية وبلغت 2.5 مليار ريال بنهاية اليوم.

* مؤشر البتروكيماويات يقفز 1.5 بالمئة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية في مناطق المبالغة في البيع لكنها لم تعط بعد إشارات للشراء.

* الرياض المالية تقول المؤشر لا يزال يتعرض لبعض الضغوط.

* أسهم تصنيع تغلق مرتفعة 6.8 بالمئة وموبايلي 4.1 بالمئة وجرير 4.3 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة.

* أسهم الكهرباء تغلق منخفضة 0.8 بالمئة والمراعي 0.5 بالمئة والحكير 0.9 بالمئة.

* (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 