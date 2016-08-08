لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0702 جمت -
* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.1 بالمئة عند 6293.4 نقطة.
* المؤشر سجل أمس أدنى قيمة تداول في نحو عشرة أشهر.
* الرياض المالية تقول اهتمام المستثمرين بالسوق ضعيفا ويركزون على بعض الأسهم الجذابة.
* الرياض المالية تقول المؤشر دخل مرحلة من الاتجاه العرضي.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تعطي إشارات ضعيفة للشراء وهو ما يزيد القلق بشأن محافظة المؤشر على اتجاهه الصاعد.
* أسهم صافولا تفتح ترتفع 1.2 بالمئة والإنماء وموبايلي وسافكو 0.4 بالمئة ومعادن 0.3 بالمئة.
* أسهم بنك الرياض وجرير تنخفض 0.5 بالمئة وتصنيع 0.4 بالمئة والكهرباء والعربي الوطني 0.3 بالمئة.
* (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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