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لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Mon Aug 8, 2016 7:19am GMT
 
[-] نص [+]

0702 جمت -

* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.1 بالمئة عند 6293.4 نقطة.

* المؤشر سجل أمس أدنى قيمة تداول في نحو عشرة أشهر.

* الرياض المالية تقول اهتمام المستثمرين بالسوق ضعيفا ويركزون على بعض الأسهم الجذابة.

* الرياض المالية تقول المؤشر دخل مرحلة من الاتجاه العرضي.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تعطي إشارات ضعيفة للشراء وهو ما يزيد القلق بشأن محافظة المؤشر على اتجاهه الصاعد.

* أسهم صافولا تفتح ترتفع 1.2 بالمئة والإنماء وموبايلي وسافكو 0.4 بالمئة ومعادن 0.3 بالمئة.

* أسهم بنك الرياض وجرير تنخفض 0.5 بالمئة وتصنيع 0.4 بالمئة والكهرباء والعربي الوطني 0.3 بالمئة.

* (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 