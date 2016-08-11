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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Thu Aug 11, 2016 7:34am GMT
 
[-] نص [+]

0718 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.04 بالمئة إلى 6354 نقطة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية دخلت في مناطق المبالغة في الشراء.

* الرياض المالية تتوقع أن يشهد المؤشر موجة تصحيح وأن يواجه مستوى مقاومة عند 6500 نقطة في حال ارتفاعه.

* أسهم بنك الرياض وينساب تنخفض 0.9 بالمئة والراجحي والاتصالات السعودية 0.4 بالمئة وجرير 0.7 بالمئة.

* أسهم الأهلي التجاري ترتفع 0.5 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وصافولا 0.6 بالمئة والإنماء 0.8 بالمئة ومعادن 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 