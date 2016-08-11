لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

* المؤشر السعودي يتراجع 0.04 بالمئة إلى 6354 نقطة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية دخلت في مناطق المبالغة في الشراء.

* الرياض المالية تتوقع أن يشهد المؤشر موجة تصحيح وأن يواجه مستوى مقاومة عند 6500 نقطة في حال ارتفاعه.