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لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Mon Aug 15, 2016 8:04am GMT
 
[-] نص [+]

0747 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.22 بالمئة إلى 6388.3 نقطة.

* الرياض المالية تقول الصعود الإيجابي للمؤشر غير مؤكد في ظل ضعف المؤشرات وقيم التداول.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على إشارات البيع.

* الرياض المالية تقول المؤشر سيواجه مقاومة قوية عند 6400 - 6460 نقطة.

* أسهم ينساب ترتفع 3.6 بالمئة وساب 0.6 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة والكهرباء 1.3 بالمئة والمراعي 0.9 بالمئة.

* أسهم الأهلي التجاري تنخفض 0.5 بالمئة وجبل عمر والإنماء 0.4 بالمئة وصافولا 0.8 بالمئة والمملكة 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 