لمحة-المؤشر السعودي يغلق على تراجع
1226 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.3 بالمئة عند 6357.6 نقطة.
* قيم التداول لا تزال متدنية وبلغت 2.8 مليار ريال بنهاية اليوم.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع.
* الرياض المالية تقول المؤشر يواجه مقاومة قوية عند 6400 - 6460 نقطة.
* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 1.6 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وصافولا 1.1 بالمئة والأهلي التجاري 0.5 بالمئة وجرير 1.4 بالمئة.
* أسهم السعودية للكهرباء تغلق مرتفعة 2.1 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وينساب 1.5 بالمئة وتصيع 1.5 بالمئة وساب 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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