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لمحة-تراجعات حادة للأسهم السعودية وسط هبوط أسعار النفط

Wed Aug 17, 2016 12:10pm GMT
 
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1206 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.7 بالمئة عند 6220.3 نقطة مع هبوط أسعار النفط العالمية.

* تراجعت أسعار عقود النفط من أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع اليوم الأربعاء مع تشكك المحللين في نتيجة ناجحة لمحادثات للمنتجين لكبح تخمة الامدادات.

* أسهم سابك تهبط 2.1 بالمئة وبترورابغ 1.8 بالمئة وكيان 3.5 بالمئة وسبكيم 3.1 بالمئة وينساب 1.8 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.3 بالمئة.

* أسهم سامبا تهبط 2.85 بالمئة والراجحي 1.3 بالمئة وصافولا 0.3 بالمئة والمراعي 0.45 بالمئة وزين 3.5 بالمئة وموبايلي 2.1 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 