لمحة-تراجعات حادة للأسهم السعودية وسط هبوط أسعار النفط
1206 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.7 بالمئة عند 6220.3 نقطة مع هبوط أسعار النفط العالمية.
* تراجعت أسعار عقود النفط من أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع اليوم الأربعاء مع تشكك المحللين في نتيجة ناجحة لمحادثات للمنتجين لكبح تخمة الامدادات.
* أسهم سابك تهبط 2.1 بالمئة وبترورابغ 1.8 بالمئة وكيان 3.5 بالمئة وسبكيم 3.1 بالمئة وينساب 1.8 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.3 بالمئة.
* أسهم سامبا تهبط 2.85 بالمئة والراجحي 1.3 بالمئة وصافولا 0.3 بالمئة والمراعي 0.45 بالمئة وزين 3.5 بالمئة وموبايلي 2.1 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.