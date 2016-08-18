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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Thu Aug 18, 2016 8:01am GMT
 
[-] نص [+]

0754 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.3 بالمئة إلى 6200.3 نقطة.

* الرياض المالية تقول تراجعات السوق ترجع إلى نزول أسعار النفط والتوترات السياسية في المنطقة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تواصل التراجع وتعطي إشارات للبيع بما يعزز النظرة السلبية.

* أسهم جبل عمر تنخفض 1.2 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة ومعادن 1.1 بالمئة وجرير 1.4 بالمئة وصافولا 0.9 بالمئة.

* أسهم سابك والأسمنت السعودية ترتفع 0.9 بالمئة وسافكو 1.6 بالمئة وسامبا 0.8 بالمئة والأهلي التجاري 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 