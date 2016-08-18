Fri 4 Aug 2017 | 6:04 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع

Thu Aug 18, 2016 12:55pm GMT
 
[-] نص [+]

1241 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.11 بالمئة عند 6227 نقطة.

* مؤشر البتروكيماويات يقفز 1.1 بالمئة.

* المؤشر سجل أمس أدنى مستوى في أربعة أشهر.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تحافظ على إشارات البيع بما يعزز النظرة السلبية للسوق.

* أسهم سافكو تغلق مرتفعة 4.8 بالمئة وسابك 0.9 بالمئة والأهلي التجاري 1.1 بالمئة.

* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 0.4 بالمئة ومعادن 0.8 بالمئة ومكة للتعمير 1.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 