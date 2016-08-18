لمحة -المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع
1241 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.11 بالمئة عند 6227 نقطة.
* مؤشر البتروكيماويات يقفز 1.1 بالمئة.
* المؤشر سجل أمس أدنى مستوى في أربعة أشهر.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تحافظ على إشارات البيع بما يعزز النظرة السلبية للسوق.
* أسهم سافكو تغلق مرتفعة 4.8 بالمئة وسابك 0.9 بالمئة والأهلي التجاري 1.1 بالمئة.
* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 0.4 بالمئة ومعادن 0.8 بالمئة ومكة للتعمير 1.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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