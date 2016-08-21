المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* الرياض المالية تقول إن المستثمرين يستغلون بعض فرص الشراء مع تدني أسعار الأسهم.

* الرياض المالية تقول المؤشر قد يشهد بعض التحسن لكن الاتجاه العام لا يزال ضعيفا.