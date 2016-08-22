المؤشر السعوي عند أدنى مستوى في 20 أسبوعا
0738 جمت -
* المؤشر السعوي ينخفض 1.3 بالمئة إلى 6131 نقطة.
* المؤشر عند أدنى مستوى في 20 أسبوعا وتحديدا منذ الثالث من ابريل نيسان.
* الرياض المالية تقول المؤشر يمر بمرحلة من الاتجاه العرضي.
* 147 سهما متراجعا صباحا بين 163 سهما جرى التداول عليها وصعود خمسة أسهم فقط واستقرار 11 آخرين.
* أسهم الراجحي تنخفض 2.2 بالمئة وجبل عمر اثنين بالمئة والأهلي التجاري 1.9 بالمئة ومعادن 2.01 بالمئة وموبايلي 2.8 بالمئة.
* الأسهم الخمسة المرتفعة جميعها لشركات صغيرة ومتوسطة يغلب عليها المضاربة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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