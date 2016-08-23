المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0745 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.5 بالمئة إلى 6080.2 نقطة.
* المؤشر يسجل أدنى مستوى في ستة أشهر.
* الرياض المالية تقول المؤشر قد يواصل الهبوط لمستوى 5700 نقطة في حال فشله في الحفاظ على المستويات الحالية.
* تراجع 117 سهما بين 157 سهما جرى تداولها صباحا وصعود 16 سهما فقط واستقرار 24 آخرين.
* أسهم سامبا تنخفض 1.6 بالمئة والكهرباء 1.3 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة.
* كافة الأسهم المرتفعة صباحا هي لشركات صغيرة ومتوسطة يفضلها المضاربون. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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