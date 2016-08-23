المؤشر السعودي يغلق منخفضا
1223 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.23 بالمئة عند 6096 نقطة.
* المؤشر يسجل أدنى مستوى له في ستة أشهر.
* قيم التداول لا تزال منخفضة وبلغت بنهاية اليوم 2.6 مليار ريال.
* الرياض المالية تقول المؤشر قد يهبط إلى 5700 نقطة في حال فشله في الحفاظ على المستويات الحالية.
* أسهم جبل عمر تنخفض 1.2 بالمئة وبنك الرياض 1.9 بالمئة والكهرباء 1.8 بالمئة والمراعي 1.4 بالمئة والأسمنت السعودية 2.2 بالمئة.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة والاتصالات السعودية 1.3 بالمئة وينساب 1.8 بالمئة ومعادن 1.2 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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