المؤشر السعودي يغلق منخفضا

* المؤشر يسجل أدنى مستوى له في ستة أشهر.

* قيم التداول لا تزال منخفضة وبلغت بنهاية اليوم 2.6 مليار ريال.

* الرياض المالية تقول المؤشر قد يهبط إلى 5700 نقطة في حال فشله في الحفاظ على المستويات الحالية.