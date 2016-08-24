لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا
0729 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة إلى 6099.2 نقطة.
* المؤشر سجل أمس أدنى مستوى له في ستة أشهر.
* الرياض المالية تقول المؤشر ربما يكون قد بلغ قاعا.
* الرياض المالية تقول في حال فشل المؤشر في الحفاظ على مستوياته فوق 6000 نقطة فقد ينخفض إلى 5700 نقطة.
* أسهم سابك ترتفع 0.3 بالمئة وجبل عمر والاتصالات السعودية 0.4 بالمئة والأسمنت السعودية 0.9 بالمئة والإنماء 0.8 بالمئة.
* أسهم الراجحي تنخفض 0.4 بالمئة والأهلي التجاري وسامبا وسافكو 0.8 بالمئة وكيان 1.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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