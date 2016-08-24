لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

* المؤشر سجل أمس أدنى مستوى له في ستة أشهر.

* الرياض المالية تقول المؤشر ربما يكون قد بلغ قاعا.

* الرياض المالية تقول في حال فشل المؤشر في الحفاظ على مستوياته فوق 6000 نقطة فقد ينخفض إلى 5700 نقطة.