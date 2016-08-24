لمحة -المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.12% عند 6028 نقطة ومؤشر البنوك يخسر 1.1%
1253 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.12 بالمئة عند 6028 نقطة.
* المؤشر يسجل أدنى مستوى في ستة أشهر.
* مؤشر البنوك يخسر 1.1 بالمئة.
* قيم التداول لا تزال منخفضة وبلغت بنهاية اليوم 2.96 مليار ريال.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر قد يهبط إلى 5700 نقطة إذا فشل في الحفاظ على مستوياته فوق 6000 نقطة.
* أسهم الراجحي تنخفض 1.3 بالمئة ومعادن خمسة بالمئة وجبل عمر 1.7 بالمئة وسامبا 2.2 بالمئة وموبايلي 3.1 بالمئة.
* أسهم الاتصالات السعودية ترتفع 1.3 بالمئة ومكة للتعمير 2.13 بالمئة وصافولا 1.2 بالمئة والكهرباء 0.8 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.