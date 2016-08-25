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لمحة-بورصة السعودية تهبط صباحا مع تراجع أسعار النفط

Thu Aug 25, 2016 7:28am GMT
 
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0713 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.86% إلى 5975.8 نقطة.

* أسهم سابك تهبط 0.6% وكيان 1.5% وسبكيم 0.8% وينساب 0.9% وبنك الرياض 0.5% والراجحي 1.4% واستقرار سامبا وساب عند الفتح.

* هبطت أسعار النفط أمس وأغلق الخام الامريكي على خسائر حوالي 3 بالمئة بعد زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات الخام في أكبر مستهلك للنفط في العالم جددت المخاوف بشأن وفرة المعروض.

* أسهم صافولا تتراجع 2.05% والمراعي 0.96% وزين 0.74% وموبايلي 1.35% والمملكة القابضة 0.5%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 