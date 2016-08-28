لمحة-ارتفاع قوي للأسهم السعودية عند الإغلاق

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.58% عند 6071.4 نقطة متعافيا من خسائر الاسبوع الماضي عندما هبط عن مستوى ستة آلاف نقطة وأغلق على أدنى مستوى في ستة أشهر.