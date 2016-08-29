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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مستقرا دون تغيير

Mon Aug 29, 2016 12:21pm GMT
 
[-] نص [+]

1211 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مستقرا دون تغيير عند 6071.2 نقطة.

* المؤشر ارتفع أمس بعد نزول خمس جلسات متتالية.

* قيم التداول لا تزال متدنية للغاية وبلغت بنهاية اليوم 2.6 مليار ريال.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تعطي إشارات ضعيفة للشراء ولا علامات تؤكد استمرار صعود السوق.

* أسهم الراجحي ترتفع 1.4 بالمئة وسبكيم 5.5 بالمئة وسافكو 1.5 بالمئة والاسمنت السعودية 1.8 بالمئة ومعادن 0.9 بالمئة.

* أسهم الاتصالات السعودية تنخفض 1.3 بالمئة وجرير 1.9 بالمئة ودار الأركان 2.6 بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة والأهلي التجاري 0.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 