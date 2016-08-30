لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* المؤشر السعودي يرتفع 0.2 بالمئة عند 6076.2 نقطة.

* الرياض المالية تقول الاهتمام بالسوق لا يزال ضعيفا في ظل انخفاض أسعار النفط.

* الرياض المالية تقول قيم التداول المتدنية لا تزال تضغط على السوق والقلق مستمر بشأن محافظة المؤشر على مستواه الحالي.