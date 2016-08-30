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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

Tue Aug 30, 2016 12:39pm GMT
 
[-] نص [+]

1226 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.45 بالمئة عند 6098.5 نقطة.

* قيم التداول بلغت 2.4 مليار ريال بنهاية اليوم.

* الرياض المالية تقول هناك قلق بشأن محافظة المؤشر على مستواه الحالي في ظل ضعف قيم التداول ومعنويات المتعاملين.

* أسهم الراجحي ترتفع 1.3 بالمئة وجبل عمر 2.1 بالمئة ومعادن 1.2 بالمئة والمراعي 0.9 بالمئة والطيار 2.01 بالمئة.

* أسهم سافكو تنخفض 0.7 بالمئة وبنك الرياض 0.5 بالمئة وساب 0.9 بالمئة والأهلي التجاري 0.3 بالمئة والإنماء 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
 