لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0745 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.4 بالمئة إلى 6105.03 نقطة.
* الرياض المالية تقول ضعف قيم التداول ونزول النفط يضغطان على المؤشر ويتسببان في تراجع معنويات المتعاملين.
* أسهم الراجحي تنخفض 0.4 بالمئة وجبل عمر 0.8 بالمئة وجرير 2.1 بالمئة وصافولا 1.2 بالمئة وسبكيم 2.6 بالمئة.
* أسهم ساب ترتفع 0.8 بالمئة والأهلي التجاري وسامبا والعربي الوطني 0.3 بالمئة والكهرباء 0.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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