المؤشر السعودي يغلق منخفضا
1233 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.8% عند 6079.5 نقطة.
* قيم التداول لا تزال متدنية للغاية وبلغت بنهاية اليوم 2.3 مليار ريال.
* استمرار نزول أسعار النفط وضعف قيم التداول يلقيان بظلالهما على المؤشر ويضعفان اهتمام المتعاملين بالسوق.
* أسهم جبل عمر تنخفض 1.6 بالمئة وسابك 0.9 بالمئة والسعودية للكهرباء 2.5 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة والبحري 3.02 بالمئة.
* أسهم الاتصالات السعودية ترتفع 1.7 بالمئة وسامبا 1.1 بالمئة والعربي الوطني 2.1 بالمئة وساب 1.4 بالمئة ومكة للتعمير 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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