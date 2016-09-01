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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Thu Sep 1, 2016 8:12am GMT
 
[-] نص [+]

0802 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.98 بالمئة إلى 6020 نقطة.

* الرياض المالية تقول الانتعاش القصير المدى الذي شهده المؤشر في الآونة الأخيرة شارف على الانتهاء.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية دخلت مناطق المبالغة في الشراء.

* 156 سهما متراجعا صباحا بين 169 سهما جرى تداولها وصعود ستة أسهم فقط واستقرار سبعة أسهم أخرى.

* صعود أسهم الراجحي 0.9 بالمئة والكهرباء وهرفي 0.3 بالمئة.

* تراجع أسهم صافولا 2.4 بالمئة ودار الأركان 5.3 بالمئة والاتصالات السعودية 1.3 بالمئة وموبايلي 2.5 بالمئة وينساب 2.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 