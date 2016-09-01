لمحة-المؤشر السعودي ينهي الأسبوع منخفضا

* الرياض المالية تقول الانتعاش القصير المدى الذي شهده المؤشر في الآونة الأخيرة شارف على الانتهاء.

* نزول 151 سهما بين 169 سهما جرى التداول عليها وصعود عشرة أسهم فقط واستقرار ثمانية آخرين دون تغيير.