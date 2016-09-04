لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0718 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.5 بالمئة صباحا إلى 6052.8 نقطة.
* صعود 120 سهما بين 151 سهما جرى التداول عليها وتراجع 14 سهما واستقرار 17 آخرين.
* الرياض المالية تقول الارتفاع الذي شهده المؤشر مؤخرا قد انتهى.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع ومن المحتمل أن يشهد المؤشر مزيدا من التصحيح على المدى القصير.
* أسهم الراجحي ترتفع 1.3 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة والأهلي التجاري 1.2 بالمئة وموبايلي 1.8 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة.
* أسهم صافولا تنخفض 1.5 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.7 بالمئة والعثيم 1.4 بالمئة والاسمنت السعودية وسبكيم 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير إيهاب فاروق)
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