لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
1217 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.3 بالمئة عند 6099.03 نقطة.
* مؤشر البنوك يقفز 1.6 بالمئة.
* قيم التداول لا تزال منخفضة وبلغت 2.4 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع ومن المرجح أن يشهد المؤشر حركة تصحيح على المدى القصير.
* صعود 153 سهما بين 169 سهما جرى التداول عليها واستقرار سبعة أسهم وتراجع تسعة آخرين.
* أسهم الراجحي ترتفع 1.3 بالمئة وسامبا 4.7 بالمئة وجبل عمر 2.1بالمئة والسعودي الفرنسي 2.9 بالمئة وساب 3.3 بالمئة.
* أسهم الاتصالات السعودية تنخفض 0.4 بالمئة والعثيم 2.9 بالمئة ومكة للتعمير 0.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إيهاب فاروق)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.