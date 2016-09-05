المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0732 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.7 بالمئة إلى 6140 نقطة.
* الرياض المالية تقول أحجام التداول لا تزال ضعيفة والمؤشرات الفنية القصيرة المدى مازالت تحافظ على إشارات البيع.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.9 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة وسامبا 1.6 بالمئة ومعادن 1.7 بالمئة.
* سهم إعمار المدينة الاقتصادية يقفز 6.04 بالمئة بعدما قالت مصادر لرويترز إن جهاز الاستثمارات العامة أكبر صندوق ثروة سيادي سعودي يجري مفاوضات لشراء حصة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية قرب جدة على ساحل البحر الأحمر وهو واحد من أكثر المشاريع العقارية طموحا في المملكة.
* تراجع ستة أسهم فقط صباحا أبرزها بتروكيم ودلة للرعاية بخسائر 0.3 بالمئة و1.15 بالمئة على الترتيب. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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