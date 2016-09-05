المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* سهم إعمار المدينة الاقتصادية يقفز 6.04 بالمئة بعدما قالت مصادر لرويترز إن جهاز الاستثمارات العامة أكبر صندوق ثروة سيادي سعودي يجري مفاوضات لشراء حصة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية قرب جدة على ساحل البحر الأحمر‭‭ ‬‬وهو واحد من أكثر المشاريع العقارية طموحا في المملكة.