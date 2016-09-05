لمحة -المؤشر السعودي يصعد 1.7% بنهاية التعاملات

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.7 بالمئة عند 6204.1 نقطة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال تعطي إشارات للبيع.

* صعود 148 سهما بين 169 سهما جرى التداول عليها وتراجع عشرة أسهم واستقرار 11 آخرين.