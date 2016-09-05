النفط يرفع البورصة السعودية والإمارات تصعد بفضل العقارات

من سيلين أسود

دبي 5 سبتمبر أيلول (رويترز) - حققت البورصة السعودية أكبر مكسب يومي لها في أربعة أشهر اليوم الاثنين مع صعود أسعار النفط بينما ارتفعت أسهم شركات التطوير العقاري في دبي قبل معرض عقاري كبير هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.7 بالمئة إلى 6204 نقاط مع زيادة حجم التداول أكثر من النصف في ظل صعود العقود الآجلة لخام برنت نحو خمسة بالمئة قبيل مؤتمر صحفي قالت السعودية وروسيا فيه إنهما ستتعاونان في أسواق النفط.

وقالت الدولتان إنهما لن تتخذا إجراء فوريا ويشك كثير من المحليين في أن يؤثر الاتفاق تأثيرا كبيرا في أسعار النفط على الأجل الطويل. لكن صعود النفط كان كافيا لدعم أسهم شركات البتروكيماويات السعودية ليرتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) القيادي 2.7 بالمئة.

وتلقت المعنويات دعما من مسح لمديري المشتريات أظهر نموا في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في أغسطس آب مسجلا أعلى مستوياته في 12 شهرا وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد ربما استقر بعد تباطؤ بفعل هبوط أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية.

وإمتدت المعنويات الإيجابية إلى قطاعات أخرى مع صعود سهم بنك ساب 4.8 بالمئة إلى 19.80 ريال.

وارتفع سهم إعمار المدينة الاقتصادية 4.5 بالمئة في تداول كثيف غير معتاد. والسهم مرتفع 8.2 بالمئة منذ أمس الأحد حينما نقلت رويترز عن مصدر قوله إن صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق سيادي في المملكة يجري محادثات للاستثمار في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وهي مشروع ضخم تنفذه الشركة.