Fri 4 Aug 2017 | 6:00 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

المؤشر السعودي يغلق منخفضا

Tue Sep 6, 2016 12:52pm GMT
 
[-] نص [+]

1243 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.22 بالمئة عند 6190.35 نقطة.

* قيم التداول بلغت 2.3 مليار ريال بنهاية التداولات.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات للشراء.

* أسهم سابك ترتفع 0.6 بالمئة والمراعي 1.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.6 بالمئة ومعادن 0.9 بالمئة وسبكيم 2.3 بالمئة.

* أسهم الراجحي وجبل عمر تنخفض 0.4 بالمئة والإنماء 1.2 بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة وسامبا 0.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إيهاب فاروق)
 