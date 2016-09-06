المؤشر السعودي يغلق منخفضا
1243 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.22 بالمئة عند 6190.35 نقطة.
* قيم التداول بلغت 2.3 مليار ريال بنهاية التداولات.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات للشراء.
* أسهم سابك ترتفع 0.6 بالمئة والمراعي 1.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.6 بالمئة ومعادن 0.9 بالمئة وسبكيم 2.3 بالمئة.
* أسهم الراجحي وجبل عمر تنخفض 0.4 بالمئة والإنماء 1.2 بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة وسامبا 0.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إيهاب فاروق)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.