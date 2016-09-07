شركة تابعة لإعمار المدينة الاقتصادية السعودية تحصل على تمويل 2.7 مليار ريال

الرياض 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة إعمار المدينة الاقتصادية اليوم الأربعاء إن إحدى شركاتها التابعة حصلت على تمويل مرابحة من البنك العربي الوطني وبنك ساب بقيمة 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن شركة تطوير الموانيء المملوكة لها بنسبة 50 بالمئة وقعت أمس اتفاق التمويل الذي يمتد حتى 30 يونيو حزيران 2030 بضمان عوائد المشروع وأرض الميناء وضمانات من الشركاء.

وقال البيان "تهدف شركة تطوير الموانئ من التمويل إلى توفير سيولة للمصاريف الرأسمالية التي تحتاجها لتطوير المرحلة الثانية من ميناء الملك عبدالله لتصل طاقته الاستيعابية الى خمسة ملايين حاوية سنويا وارصفة دحرجة بسعة 600 ألف سيارة سنويا ومحطة للبضائع السائبة بطاقة 4 ملايين طن سنويا."

وتتولى إعمار المدينة الاقتصادية تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وهي منطقة اقتصادية خاصة شمالي جدة على البحر الأحمر تأسست عام 2006. وإعمار المدينة الاقتصادية كونسورتيوم تقوده إعمار العقارية ومقرها دبي ومستثمرون سعوديون.

ومن المتوقع أن تصبح المنطقة -التي تركز على الصناعات الخفيفة وعمليات الشحن والخدمات اللوجستية- في حجم العاصمة الأمريكية عند استكمالها وسيقطنها ما يصل إلى مليوني شخص وستسهم في تنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط مع التركيز على الصناعات الخفيفة والشحن البحري.