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لمحة-تراجع طفيف للمؤشر السعودي صباحا

Wed Sep 7, 2016 7:59am GMT
 
[-] نص [+]

0749 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.03 بالمئة إلى 6188 نقطة وسط أداء متذبذب صعودا وهبوطا في نطاق ضيق.

* النشاط في السوق ضعيف مع قرب عطلة عيد الأضحى التي تبدأ بنهاية تعاملات الغد وتستمر أسبوعا.

* الرياض المالية تتوقع قرب انتهاء فترة التحسن قصير المدى الذي شهده المؤشر مؤخرا.

* أسهم جبل عمر وسافكو ترتفع 0.4 بالمئة والإنماء 0.8 بالمئة والمراعي 0.5 بالمئة.

* سهم إعمار المدينة الاقتصادية يقفز 1.8 بالمئة بعد حصول شركة تابعة على تمويل بقيمة 2.7 مليار ريال.

* أسهم سابك تنخفض 0.3 بالمئة ومعادن وصافولا 0.6 بالمئة وساب والعربي الوطني 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
 