لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا
0732 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.2 بالمئة إلى 6069.8 نقطة.
* المؤشر سجل أمس أدنى مستوى في أسبوعين بقيم تداول هي الأقل في خمس سنوات.
* الرياض المالية تقول ضعف أحجام التداول لا يدعم الاعتقاد بتغير اتجاه المؤشر.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على اتجاهها الهابط وعلى إشارات البيع.
* أسهم سابك ترتفع 1.2 بالمئة والمراعي 1.8 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.4 بالمئة وساب 1.1 بالمئة والكهرباء 0.5 بالمئة.
* أسهم جبل عمر تنخفض 0.8 بالمئة والاتصالات السعودية 0.4 بالمئة والعربي الوطني 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير إسلام يحيى)
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