Fri 4 Aug 2017 | 6:04 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -المؤشر السعودي يغلق عند أدنى مستوى في 7 أشهر

Mon Sep 19, 2016 12:36pm GMT
 
[-] نص [+]

1222 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 2.05 بالمئة عند 5936 نقطة.

* المؤشر يسجل أدنى مستوى في سبعة أشهر وتحديدا منذ 21 فبراير شباط.

* قيم التداول بلغت بنهاية اليوم 2.7 مليار ريال.

* الرياض المالية تقول ضعف أحجام التداول لا يدعم الاعتقاد بتغير اتجاه المؤشر.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على اتجاهها الهابط وعلى إشارات البيع.

* نزول 158 سهما من 169 سهما جرى التداول عليها وصعود ثمانية أسهم فقط واستقرار ثلاثة آخرين.

* متعاملون يقولون لرويترز إن المتداولين يتخارجون من السوق لحين اتضاح الصورة بشأن فرض رسوم على الخدمات البلدية ورسوم أخرى مع سعي الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية.

* صحف محلية نشرت مطلع هذا الأسبوع أن الحكومة ستفرض رسوما على الخدمات البلدية اعتبارا من العام الهجري الجديد.

* أسهم الراجحي تنخفض 3.04 بالمئة وصافولا 6.12 بالمئة والأهلي التجاري 2.6 بالمئة والكهرباء ومعادن 4.3 بالمئة.

* أسهم سافكو ترتفع 1.8 بالمئة والمراعي 0.9 بالمئة وطيبة القابضة 1.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير إسلام يحيى)
 