لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
1211 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.4 بالمئة عند 5949 نقطة.
* قيم التداول لا تزال منخفضة وبلغت 2.1 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية تتوقع تحسنا للمؤشر مع وصول المؤشرات الفنية مناطق المبالغة في البيع.
* الرياض المالية تقول الاهتمام بالسوق ضعيف بوجه عام لكن المتعاملين يستغلون فرصة انخفاض أسعار الأسهم.
* أسهم سامبا تغلق مرتفعة 4.9 بالمئة وسابك 0.9 بالمئة والاسمنت السعودية 4.5 بالمة والاتصالات السعودية 1.8 بالمئة والعربي الوطني 2.8 بالمئة.
* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 2.7 بالمئة وجبل عمر 0.8 بالمئة والمراعي 1.3 بالمئة ودار الأركان 1.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير إسلام يحيى)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.