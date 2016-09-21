كريدي أجريكول المغرب يحصل على موافقة الحكومة على إنشاء بنك إسلامي

من عزيز اليعقوبي

الرباط 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهر مرسوم حكومي أن بنك كريدي أجريكول المغرب المملوك للحكومة نال موافقة وزارة المالية على إنشاء وحدة إسلامية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.

ويخوض البنك المركزي المغربي المراحل النهائية من تدشين قطاع التمويل الإسلامي. وكان البنك قال إنه سوف يبدأ في إصدار الموافقات للبنوك الإسلامية هذا العام بهدف السماح لها ببدء النشاط في مطلع 2017.

وتبنت المملكة تشريعات تسمح بعمل البنوك وشركات التأمين الإسلامية في السوق المحلية وشكل البنك المركزي هيئة شرعية مركزية بالتعاون مع المجلس العلمي الأعلى في البلاد للإشراف على الصناعة الجديدة.

ويسمح المرسوم الحكومي لبنك كريدي أجريكول المغرب بإنشاء وحدة له بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من السعودية مقرا له بحيث يمتلك البنك المغربي حصة تبلغ 51 بالمئة.

وسوف يضخ الشريكان 200 مليون درهم (20.55 مليون دولار) في رأسمال الوحدة الجديدة قبل أن يتم زيادته إلى المثلين ليصل رأس المال إلى 400 مليون درهم لاحقا.

وشهد قطاع التمويل الإسلامي نموا سريعا على مدى السنوات العشر الأخيرة مع توسيع قاعدة مستثمريه في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.

ورفض المغرب هذه الفكرة لفترة طويلة لكن السوق المالية في البلاد تفتقر إلى السيولة والمستثمرين الأجانب وقد يجذب التمويل الإسلامي كليهما.