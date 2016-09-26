Fri 4 Aug 2017 | 6:02 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة-المؤشر السعودي يغلق مرتفعا مدعوما بمكاسب البنوك

Mon Sep 26, 2016 12:45pm GMT
 
[-] نص [+]

1230 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.7 بالمئة عند 5956.6 نقطة.

* قيم التداول بلغت 2.06 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* مؤشر البنوك يقفز 1.3 بالمئة وسط صعود معظم الأسهم المدرجة عليه.

* المركزي السعودي اتخذ أمس إجراءات لدعم السيولة في القطاع المصرفي شملت ضخ ودائع زمنية بقيمة 20 مليار ريال وتوفير فترتي استحقاق جديدتين لاتفاقات إعادة الشراء.

* الرياض المالية قالت في تقرير اليوم إن استمرار تحسن السوق لا يزال محل شك في ظل القلق من تدني أحجام التداول.

* أسهم الأهلي التجاري تغلق مرتفعة 2.7 بالمئة والراجحي وسابك 0.9 بالمئة وساب 4.2 بالمئة وصافولا 2.8 بالمئة.

* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 0.9 بالمئة وموبايلي 1.1 بالمئة وجرير 0.7 بالمئة وكيان 0.8 بالمئة وسافكو 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 