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لمحة -المؤشر السعودي يهبط 3.8% لأدنى مستوى في سبعة أشهر

Tue Sep 27, 2016 1:04pm GMT
 
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1253 جمت -

* المؤشر السعودي يهبط 3.8 بالمئة إلى 5730.7 نقطة مسجلا أدنى مستوى في سبعة أشهر بعد خفض مكافآت القطاع العام.

* قيم التداول بلغت نحو أربعة مليارات ريال.

* نزول كافة الأسهم المتداولة وعددها 170 سهما.

* مؤشر البنوك يهبط 3.1 بالمئة والبتروكيماويات 2.4 بالمئة والتجزئة 4.7 بالمئة والتأمين 5.9 بالمئة.

* أسهم الراجحي تنخفض 3.2 بالمئة وجبل عمر 3.6 بالمئة والأهلي التجاري 3.5 بالمئة والكهرباء ومعادن 6.3 بالمئة وجرير 4.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 