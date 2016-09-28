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لمحة -المؤشر السعودي يواصل النزول ويسجل أدنى مستوى منذ 11 فبراير

Wed Sep 28, 2016 8:18am GMT
 
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0802 جمت -

* المؤشر السعودي ينخفض 1.13 بالمئة إلى 5665.3 نقطة.

* المؤشر يسجل أدنى مستوى منذ 11 فبراير شباط.

* الرياض المالية تقول الإعلان التقشفي من قبل الحكومة كان له ردة فعل سلبية من قبل المستثمرين.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية عكست مسارها وعادت للاتجاه الهابط ومالم يعوض المؤشر خسائره سيتجه صوب 5500 نقطة.

* مؤشر البتروكيماويات يهبط 1.7 بالمئة بعد أن بددت السعودية وإيران آمال السوق بالتوصل إلى حل وسط لتخفيف تخمة المعروض العالمي من الخام.

* أسهم سابك تنخفض 1.8 بالمئة وسافكو 4.8 بالمئة والإنماء 2.5 بالمئة وجرير 3.4 بالمئة والاسمنت السعودية 3.6 بالمئة.

* أسهم الأهلي التجاري والكهرباء ترتفع 0.9 بالمئة ومعادن واحدا بالمئة وزين السعودية 3.1 بالمئة وبترورابغ 3.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 