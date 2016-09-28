هبوط حاد للأسهم السعودية بعد التقشف الحكومي وتضاؤل الآمال باتفاق نفطي

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* المؤشر السعودي يقلص خسائره التي تجاوزت خمسة بالمئة ويغلق منخفضا 3.4% عند 5534.4 نقطة.

* الخسائر الحادة التي منيت بها الأسهم اليوم جاءت بعد أن أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الاثنين الماضي عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لخفض الإنفاق في عصر النفط الرخيص.

* ساهم في الهبوط القوي للأسهم تبدد آمال أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التوصل إلى اتفاق في الجزائر يقيد مستويات إنتاج الخام بينما قالت مصادر إن المنظمة وروسيا غير العضو بها لا تزال تحاولان تضييق هوة الخلافات بين الرياض وطهران.

* وهوت أسهم سابك 3.98% وكيان 5.45% وبترورابغ 2.1% وسبكيم 3.9% وينساب 0.5% والراجحي 5.4% وسامبا 2%.

* وارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء عقب خسائر حادة في الجلسة السابقة مع بيانات تشير إلى انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية بالرغم من أن أجواء القلق من عدم وجود اتفاق بين المنتجين على خفض الإنتاج حدت من المكاسب.