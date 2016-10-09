لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0745 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة إلى 5633.5 نقطة.
* الرياض المالية تقول المعنويات في السوق ارتفعت بدعم من صعود أسعار النفط.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال تعطي إشارات للشراء.
* نتائج الربع الثالث تدعم سهمي المراعي وجرير.
* سهم جرير يقفز 3.3 بالمئة مسجلا أكبر المكاسب على المؤشر بعد صعود صافي ربح الشركة إلى 220 مليون ريال (58.7 مليون دولار) في الربع الثالث من 218.5 مليون قبل عام.
* نتائج جرير تجاوزت توقعات محللين بتحقيق 200.6 مليون ريال أرباحا صافية في الربع الثالث.
* سهم المراعي يقفز 1.4 بالمئة بعدما سجلت زيادة نسبتها عشرة بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بدعم من نمو المبيعات.
* صافي ربح المراعي بلغ 654.6 مليون ريال في الربع الثالث متجاوزا توقعات محللين بتحقيق 627.8 مليون ريال.
* أسهم صافولا ترتفع 1.3 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة والأهلي التجاري 0.6 بالمئة.
* أسهم سامبا تنخفض 2.5 بالمئة والراجحي 0.5 بالمئة والاتصالات السعودية 1.4 بالمئة وبنك الرياض 1.5 بالمئة والكهرباء 1.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إيهاب فاروق)
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