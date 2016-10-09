لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* سهم جرير يقفز 3.3 بالمئة مسجلا أكبر المكاسب على المؤشر بعد صعود صافي ربح الشركة إلى 220 مليون ريال (58.7 مليون دولار) في الربع الثالث من 218.5 مليون قبل عام.